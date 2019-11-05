شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحلو يروي رد فعل سيد مكاوي عندما وصفه بالظالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غنا المطرب الكبير محمد الحلو بحفل مهرجان الموسيقي العربية اغنية سيد مكاوي وحياتك ياحبيبي وبعدما انتهي من غناءها روي قصة جمعته بسيد مكاوي حيث قال له انه ظالم وهو ما جعل الراحل مكاوي في حالة صدمة، واوضح الحلو للراحل سيد مكاوي أنه يكرر في الاغنية جملة خلي شوية عليا وشوية عليك بشكل ظالم وغير عادل، ليفهم سيد مكاوي انها دعابة من الحلو فيرد عليه قائلا يااخي مشوفتش.

مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ28 كرم 12 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد.

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ويحيى حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، منهم هانى شاكر، انغام، عاصى الحلانى, الموسيقار عمر خيرت، وائل جسار، اصالة، كارمن سليمان، فايا يونان

وتشارك في المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايسترو أحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي وغيرهم.