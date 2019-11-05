شكرا لقرائتكم خبر عن محامى الموسيقيين: حمو بيكا تم طلبه للتحقيق ولم يحضر.. والمطرب: جاهز للحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار القانونى ياسر قنطوش، محامى نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل التحقيق فى البلاغ المقدم ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا بنيابة الدخلية، قائلاً: "حمو بيكا تم استدعاؤه مرتين فى النيابة ولم يحضر، نظرا للدعاوى القضائية المقدمة ضده، ولكن لم يصدر ضده ضبط وإحضار بشكل رسمى".

وأضاف قنطوش أنه تقدم بالفعل ببلاغ ضد "بيكا" للنيابة العامة رقم 13350 بتاريخ 23 أكتوبر لعام 2019، موجها له عدة تهم فيها، منها اقتحام منشأة عامة وهى نقابة المهن الموسيقية، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، بالإضافة إلى تهمة سب وقذف الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية.

من جانبه، أكد الفنان الشعبى حمو بيكا أنه لم يصدر أى قرار ضبط وإحضار له من نيابة الدخيلة بالإسكندرية، قائلاً: "لم أتلق أى قرار من النيابة، والمحامى الخاص بى حضر إلى النيابة للاطلاع على البلاغ المقدم من نقابة الموسيقيين".

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وقال حمو بيكا فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "لو تم الاتصال بى من النيابة سأتجه على الفور للإداء بأقوالى، أنا لست متهما فى قضية قتل حتى أهرب من الحضور للنيابة"، مضيفاً: "لا أعلم من مصدر شائعة صدور أمر ضبط وإحضار أمام نيابة الدخيلة".

وكانت نيابة الدخيلة بالإسكندرية فتحت التحقيق فى البلاغ المقدم من ياسر قنطوش، محامى الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، ضد المطرب الشعبى حمو بيكا، بتهمة اقتحام منشأة عامة "مقر نقابة المهن الموسيقية"، والتحريض والتخريب، والتعدى بالألفاظ على موظف شخصية عامة "نقيب الموسيقيين"، والسب والقذف، وذلك اعتراضًا على عدم منحه تصريح للغناء فى حفل بمحافظة دمياط، واستمعت نيابة الدخيلة لأقوال محامى نقابة الموسيقيين، كما فحصت النيابة "السيديهات" التى تم تفريغها من الكاميرات الكائنة فى مكان الواقعة، وتم تسجيل تعدى المتهم على الموظفين.