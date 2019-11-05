شكرا لقرائتكم خبر عن زى ما هى متغيرتش.. شوف انجلينا جولى فى سن العشرين بكامل رقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحظى النجمة العالمية انجلينا جولي على شعبية عالمية، وتمتلك تاريخ كبير وطويل في السينما بدأته من أوائل التسعينات، حصدت من خلاله على العديد من الجوائز العالمية منها جائزة الأوسكار والجولدن جلوب.

اختفت النجمة صاحبة لقب أكثر امرأة تأثيراً على مستوى العالم، منذ عدة سنوات عن العمل السينمائي حتى عادت منذ ايام قليلة بفيلمها الجديد maleficent mistress of evil، وسرعان ما عادت معها الصفحات الشهيرة بمتابعة صورها أول بأول.

ونشرت احدى الصفحات التي تحمل أسمها عبر موقع الصور الشهير انستجرام، صورة لها وهي في سن العشرينات والتي ظهرت فيها بكل براءة كما تشتهر، وسرعان ما حظيت على اعجاب وتعليقات من متابعين الصفحة التي يبلغ عدد متابعيها أكثر من 11 مليون.

ويقترب فيلم جولى الجديد Maleficent: Mistress of Evil من تحقيق النصف مليار دولار خلال سباق الايرادات، بعد منافسة شرسة مع عدد من الأفلام الكبيرة أشهرها فيلم الجوكر الذي يقترب من المليار دولار بعد الأسبوع الرابع من عرضه.