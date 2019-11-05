شكرا لقرائتكم خبر عن بعد معاناة نجلها.. شهيرة: شغلانة الفن دى ما يعلم بيها إلا ربنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة شهيرة صورًا لابنها المخرج عمرو محمود ياسين أثناء معاناته من الإرهاق الجسدى والفكرى أثناء تصوير حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3".

وعلقت على الصور خلال صفحتها الشخصيةعلى موقع "فيس بوك"، "ابني الغلبان اللي مابينامش ولا بيرتاح بيكتب في التصوير على الهوا مطبق بقاله يومين بيحاول يركز عشان يكتب الفينال بتاع "ما يطلبه المستمعون" يارب أفتحها في وشه ويسر له كل أمر عسير يارب الكلام ده من ساعه والله شغلانة الفن دي ما يعلم بيها إلا ربنا.. ربنا ييسر للجميع.. يارب".





وانتهى منذ قليل، صناع مسلسل "نصيبى وقسمتك" الجزء الثالث من تصوير كل مشاهد العمل، والذى كان يتزامن مع نفس توقيت عرضه على On E فى تمامًا لساعة الثامنة مساء.

ويعرض حاليًا على قناة On E حكاية "ما يطلبه المستمعون" هى الأخيرة فى أحداث المسلسل الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، تأليف عمرو محمود ياسمين وإخراج أكرم فريد بطولة نرمين الفقى، ميدو عادل، رانيا محمود ياسين، وأميرة الشريف وآخرين.

وعرضت خلال الأسابيع الماضية حكايات "ماتيجى يامليجى" للفنان محمد شرنوبى وحقق نجاحًا من خلال شخصية المعاق الذى قدمها خلال الأحداث بجانب دنيا عبد العزيز ومحمود حجازى وآخرين، وأخرج الحكاية مصطفى فكرى.

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وعرضت أيضا حكاية "براد شاى" بطولة هبة مجدي وهانى عادل، و"اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يازبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وايمان العاصى، وحكاية "حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.















