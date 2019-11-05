شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على فنانة تونسية بتهمة شيكات بدون رصيد وحملة تبرعات لإنقاذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت قوات الأمن فى تونس، الفنانة التونسية رانية القابسي، فى منطقة البحيرة بالعاصمة التونسية، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.

ووفقا لموقع "المنبر التونسى"، فقد تم القبض على رانية القابسي، مساء السبت الماضى، على خلفية مشاكل مالية تخص شركة إنتاجها الفنية، وإصدارها شيكات دون رصيد.

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وكانت المحكمة الابتدائية فى تونس، قررت فى وقت سابق، سجن الفنانة رانية القابسى لمدة 49 عامًا مع النفاذ العاجل بتهمة الشيكات وتأسيسها لشركة وهمية، ونفت رانية فى الإيقاف علمها بالحكم القضائى الصادر بشأنها وقالت إنّها تمكنت من حلّ إشكال الشيكات دون رصيد منذ أكثر من 5 سنوات، ووعدت أن تسدد بقية الديون المتخلدة بذمتها.

من ناحية أخرى، أعلن الممثل التونسى، أحمد الأندلسى، عن إطلاقه حملة لجمع تبرعات لصالح صديقته رانية القابسى، ودعا عبر حسابه الرسمى على فيسبوك، زملائه ومعارفه من فنانين وإعلاميين للمساهمة ماديا لحلّ الضائقة المالية التى تمرّ بها القابسى.