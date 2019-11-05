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صور.. الجامعة الأمريكية تكرم أبطال فيلم "ولاد رزق 2"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت إدارة الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس صناع فيلم "ولاد رزق 2" خلال استضافتهم فى ندوة للحديث عن كواليس تصوير الفيلم والمشاهد الصعبة التى تم تصويرها، وكان أبرز الحاضرين المخرج طارق العريان، المؤلف صلاح الجهينى، الفنان عمرو يوسف، الفنان كريم قاسم، الفنان أحمد داوود.

 

ويشارك فى بطولة "ولاد رزق 2" أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

 

الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثًا واحدًا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

 

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