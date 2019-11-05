شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الكويتية تعتذر عن حفلها فى "ليلة سهم" بالسعودية.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الجهة المنظم للحفل الضخم "ليلة سهم" الذى يعد أضخم حفل غنائى ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، اعتذار الفنانة نوال الكويتية عن إحياء فقرتها الغنائية لظرف صحى طارئ.

ونشرت الجهة المنظمة ما ينوب عن الفنانة نوال الكويتية أنه لعارض صحى تعتذر النجمة نوال الكويتية من جمهورها عن المشاركة فى حدث "ليلة سهم"، ضمن فعاليات موسم الرياض، داعين الله عز وجل لها بالشفاء العاجل وأن يلهمها تعالى ثوب العافية وتعود قريبا لمحبيها.. خطاك الشر يا أم حنين".





تعتبر "ليلة سهم" أضخم حفل يقام ضمن فعاليات موسم الرياض، والذى يقام مساء الثلاثاء 5 نوفمبر، بمشاركة 6 مطربين على مسرح محمد عبده فى البوليفار، وهم أصالة نصرى، ماجد المهندس، رابح صقر، إسماعيل مبارك، أميمة طالب، ونوال الكويتية قبل اعتذارها.