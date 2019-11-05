محمد الحلو يبدأ حفل مهرجان الموسيقى بالوسية والجمهور يتغزل فى شياكته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المطرب الكبير محمد الحلو وصلته الغنائية بحفل مهرجان الموسيقى العربية بأغنية الوسية، كلمات سيد حجاب والحان ياسر عبد الرحمن. وقال الحلو للجمهور "وحشتوني"، ليداعبه الجمهور "إيه البدلة الحلوة دي"، ليرد الحلو مازحا بأنها "أقل حاجة عنده". واستكمل الحلو برنامج حفله بتقديم أغنية عظيمة يا مصر كلمات أحمد علام وألحان وديع الصافي، ويا حبيبى كان زمان كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان وليد فايد. ومن المقرر أن يقدم المطرب الكبير محمد الحلو أيضا أغنيات زيزينيا كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان عمار الشريعى، وأهيم شوقا كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان صلاح الشرنوبى، وبتلومونى ليه للعندليب من كلمات مرسى جميل عزيز وألحان كمال الطويل، ووحياتك يا حبيبى لسيد مكاوى كلمات حسين السيد وألحان سيد مكاوى، واختتم الحفل بأغنية يا حبايب مصر للراحلة شادية كلمات مصطفى الضمرانى وألحان حلمى بكر.

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