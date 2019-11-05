هكذا علقت عبير صبري على صورها مع نبيلة عبيد وسهير رمزي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا جمعتها بالفنانة الكبيرة نبيلة عبيد والفنانة سهير رمزي، والإعلامية بوسي شلبي.

وكتبت عبير صبري في تعليقها على الصور: "مع أجمل جميلات الزمن الجميل، القمر نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد، وحلوة الحلوين النجمة سهير رمزي، والإعلامية الكبيرة بوسي شلبي بحبكم".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة عبير صبرى الدرامية مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" مع الفنانة هبة مجدي وظافر عابدين وأحمد مجدي وهاني عادل، ومن تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة.