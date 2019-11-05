محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا جمعتها بالفنانة الكبيرة نبيلة عبيد والفنانة سهير رمزي، والإعلامية بوسي شلبي.
وكتبت عبير صبري في تعليقها على الصور: "مع أجمل جميلات الزمن الجميل، القمر نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد، وحلوة الحلوين النجمة سهير رمزي، والإعلامية الكبيرة بوسي شلبي بحبكم".
يذكر أن آخر مشاركات الفنانة عبير صبرى الدرامية مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" مع الفنانة هبة مجدي وظافر عابدين وأحمد مجدي وهاني عادل، ومن تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا علقت عبير صبري على صورها مع نبيلة عبيد وسهير رمزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.