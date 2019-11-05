على طريقة "غرام الأفاعي".. هكذا احتفلت أيتن عامر بعيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حرصت الفنانة أيتن عامر، على الاحتفال بعيد الحب المصري "الفلانتين" الذي يحتفل به المصريون في يوم 4 نوفمبر من كل عام.

ونشرت أيتن، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام "كوميكس" لمشهد اعتراف بطلي فيلم "غرام الأفاعي" هشام عبد الحميد وليلى علوي، بقتل كلاً منهما للآخر بالسم، وعلقت كاتبة: "عيد حب سعيد".

فيلم "غرام الأفاعي" بطولة كل من ليلى علوي، هشام عبد الحميد، صلاح قابيل، صابرين، وتأليف نبيل راغب، وسيناريو وحوار محمد خليل الزهار، وإخراج حسام الدين مصطفى.

وشاركت الفنانة أيتن عامر خلال شهر رمضان الماضي، في بطولة مسلسل "ابن أصول"، مع حمادة ‏هلال، ‏سوزان نجم الدين، محمد ‏نجاتي، من تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد ‏بكير، ومن إنتاج سينرجي.‏