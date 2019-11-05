بعد تعرضها لوعكة صحية.. نوال الكويتية تعتذر عن حفلها بالرياض

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أعلنت شركة روتانا، اعتذار الفنانة نوال الكويتية، عن المشاركة في حدث "ليلة سهم" ضمن فعاليات موسم الرياض، بسبب تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.
ونشرت روتانا، تنويه عبر حسابها على"إنستجرام"، قالت فيه: " تنويه.. لعارض صحي، تعتذر النجمة نوال الكويتية من جمهورها، عن المشاركة في حدث ليلة سهم ضمن فعاليات موسم الرياض، داعين المولى عز وجل لها بالشفاء العاجل، وأن يلهمها تعالى ثوب العافية، وتعود قريبا لمحبيها، خطاك الشر يا أم حنين".
تعتبر "ليلة سهم" أضخم حفل يقام ضمن فعاليات موسم الرياض، والذى يقام مساء اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر، بمشاركة 6 مطربين على مسرح محمد عبده فى البوليفار، وهم أصالة نصرى، ماجد المهندس، رابح صقر، إسماعيل مبارك، أميمة طالب، ونوال الكويتية قبل اعتذارها.
يذكر أن، موسم الرياض انطلق يوم 15 أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية ديسمبر المُقبل.
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