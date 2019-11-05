بالفيديو| لهذا السبب.. نهال عنبر تنهار بالبكاء على الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الحساب الرسمي لقناة "أون أي" فيديو من برنامج "كلام ستات" الذي تقدمه الفنانة نهال عنبر، بجانب شريهان أبو الحسن وهيدى كرم وندى رحمى. واستضاف البرنامج سحر ومريم نوح ابنتا الموسيقار محمد نوح، وغنى الثنائي في الحلقة أغنية "أغلى حروف"، وأهدوها لروح والدهما الموسيقار الراحل، احتفالا بعيد الحب. Advertisements وانهارت الفنانة نهال عنبر بالبكاء أثناء غناء سحر ومريم للأغنية. ويعرض "كلام ستات" على قناة ON E، فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، من السبت للأربعاء من كل أسبوع.

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