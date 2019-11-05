فيديو| "الرحمة".. ريهام سعيد تعلق على أزمة أسما شريف منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دافعت الإعلامية ريهام سعيد عن الإعلامية وخبيرة التجميل أسما شريف منير في أزمتها الأخيرة بعد وصفها أحاديث الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ"المتطرفة".

وقالت ريهام في مقطع فيديو، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب": "الحكاية اللي بتحصل دي موضوع سخيف، وأولا أسما قالت رأيها، والشيخ الشعراوي أنا بحبه جدا وليه أفضال عليا كتير، وقامة كبيرة، ولكن بغض النظر عن الموضوع، المواقع اللي بتعمله دا مش أدامي".

وأضافت ريهام: "ربنا سترها مع أسما عشان خاطر والدها شريف منير وأصدقائه، ربنا بيغفر، حرام عليكوا".

وتابعت ريهام: " في يوم هتتحاسب فيه على الأرزاق اللي بتقطعوها وعلى النفسيات اللي بتدمروها وأنت مش معصوم من الخطأ لو دورت في حياتك الشخصية والعملية هلاقي بلاوي ليه بتعمل كدا".

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واختتمت ريهام: "رجاءً مش صح اللي بتعملوه فيها، البنت كانت في منتهى الأدب، وقالت إنها مش مدركة، الرحمة عشان الرحمة بترجع".

كانت أسما منير قد تعرضت لحملة هجوم كبيرة، بسبب وصفها أحاديث وأفكار الشيخ محمد متولي الشعراوي بالمتطرفة.

ورغم اعتذارها وتأكيدها أنها لم تكن تقصد الإساءة بأي حال من الأحوال لـ"إمام الدعاة" الشيخ محمد متولي الشعراوي، فإن الهجوم الذي طالها لم ينته.