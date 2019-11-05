خالد عليش مع "الرجل الأخضر" ودينا في كوريا.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: مجدي كامل نشر الفنان مجدي كامل، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بزوجته الفنانة مها أحمد. هيدي كرم نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها في تجربة لأحمر الشفاه على ذراعيها. ساندي نشرت الفنانة ساندي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. دينا نشرت الفنانة دينا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها مع صديقاتها أثناء زيارتها الحالية لكوريا. Advertisements نشوى مصطفى نشرت الفنانة نشوى مصطفى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بصديقتها الفنانة الأردنية صفاء سلطان. نوال الزغبي نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها. هبة مجدي نشرت الفنانة هبة مجدي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية بدون مكياج. نيللي مقدسي نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة. هند عبدالحليم نشرت الفنانة هند عبدالحليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها. خالد عليش نشر الفنان خالد عليش، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بصحبة "الرجل الأخضر".

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