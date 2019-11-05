بكى بسبب ظلم في الأهلي وتحول لـ "بائع ورد" بسبب حبيبته.. حكايات حماقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

يحتفل اليوم الفنان محمد حماقي بعيد ميلاده الرابع والأربعين، إذ ولد في 4 نوفمبر 1975، ويعتبر واحد من أنجح المطربين في الساحة المصرية والعربية.

تخرج حماقي من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، وتزوج من "نهلة الحاجري" في 7 ديسمبر 2011، وهي من خارج الوسط الفني وانفصل عنها في يوليو 2014، وعاد إليها في 2016، وفي 06 يونيو 2017 رُزقا بالطفلة "فاطمة".

حماقي وزوجته

ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات الفنان محمد حماقي..

حكاية ظلمه في الأهلي

قال الفنان محمد حماقي في برنامج "الشقة"، إن والدته كانت تربيتها صعبة وكانت تضربه من أجل المذاكرة، وفي المرحلة الإعدادية كان متفوق دراسيا بسبب والدته، وبعد أن خرج من سيطرتها لم يركز في الدراسة بقدر تركيزه في كرة القدم، والموسيقى.

وأضاف حماقي أنه أهلاوي متعصب مشيرا إلى أنه كان يعلق صورة مارادونا ومايكل جاكسون في غرفته.

وتابع أن شقيقه طارق لعب لفترة في الزمالك لأن والدته تشجع الزمالك، موضحا أنه ووالده يشجعان النادي الأهلي، مشيرا أنه كان يلعب في نادي مدينة نصر وتقدم لاختبارات النادي الأهلي لكنه لم يتم قبوله، مشيرا أنه أحرز 3 أهداف لكن لم يتم اختياره فشعر بالظلم، وبكى في حضن والده.

قصة أول حب في حياته

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حكى حماقي في برنامج "ذا فويس"، عن قصة أول حب حياته.

وقال: "كانت زميلتي في 2 إعدادي مع بعض في المدرسة، والحقيقة كنت كل يوم بغلس عليها، وكل يوم عايز أكلمها وهي كانت كل يوم لما تشوفني كأنها شافت شيطان، وتتخانق مع أصحابها وتتنرفز أول بس ما أظهر أو أعدي، هي كانت في الفصل اللي جنبي، قعدت سنيتن أحاول وهي مش طيقاني، خلصنا 3 إعدادي وهي راحت مدرسة تانية، بقيت أروحلها المدرسة التانية بس طبعا مش زي الأول، والحكاية قلت شوية لأن في الأول كنت بشوفها كل يوم، وبعد ذلك دخلنا الجامعة عرفت إن هي اتخطبت، وكنت متأكد إن الخطوبة دي مش هتكمل، وإنها هتكلمني يعني هتكلمني، واضايقت بس قولت لأصحابي مش هتكمل وقالولي انساها قولتهم لا".

وأضاف حماقي: " بعدها بمدة لقيت صاحبي المقرب مني "إسلام" قالي أنه شافها وسألت عليه وأنها فسخت الخطوبة، قولته مش أنا قولتك، قال لي إدتها نمرة تليفونك، اتصلت عليها واتكلمنا وبعدها تقابلنا، وكان في يوم الفلانتين كنت عايز أشوفها وأهلها لم يسمحوا لها بأن تخرج من المنزل، عملت نفسي بتاع ورد، ولبست هدوم قديمة شوية وخبط على الباب بتاعها وقولت لو حد غيرها فتحلي هقول أنا بتاع الورد، والورد ده جايلكوا، بس كان نفسي هي اللي تفتحلي وفعلاً هي اللي فتحتلي، ووشها جاب ألوان وقولتها هابي فلانتين وجريت، قعدنا مع بعض 3 سنين وبعدها اتجوزت".

حلم التمثيل

قال الفنان محمد حماقي في أكثر من حوار صحفي وتلقفزيوني، منها برنامجح "الشقة"، إنه يحلم بالتمثيل ويعلم بأن لديه قدرات تمثيلية جيدة.

وتابع أن السينما تسهم في تآريخ حياة الفنان بسبب دورة حياة شريط السينما، مشيرا إلى أنه يعشق فيلم "الهروب" للفنان أحمد زكي واصفا أياه بالعبقرية.

وأكد أنه لو عمل في السينما يفضل أن تقوم ببطولة العمل أمامه منى زكي أو هند صبري، ويخرج العمل طارق العريان أو شريف عرفة.

أزمة وفاة والده

في شهر مايو 2014، أوقف حماقي تصوير إحدى أغاني ألبومه "عمره ما يغيب"، بسبب وفاة والده بعد صراع طويل مع المرض، وأثرت وفاة والده على نفسيته بشكل كبير، فقام بغناء أغنية "ما بلاش" إهداءً له.

حماقي يتحدث مع والدته