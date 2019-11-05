بالفيديو.. رسالة غريبة من متابع لـ بدور البراهيم: كرهنا حريمنا وبيوتنا بسببك.. وهكذا ردت!

نشرت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم، عبر حسابها على “سناب شات”، تعليقاً مثيراً للجدل أرسله إليها أحد المتابعين.

وكتب الأخير: “تكفين ارسلي شي يعوفنا فيك. والله كرهنا حريمنا وبيوتنا بسببك. مدري سنعك ووذافتك ذي دايم ولا عشان التصوير”.

وأضاف: “وشغلة ثانية انتي يتابعونك حريم واجد وصلي له ان الكشخة ما هي بس للطلعة”.

واستعاد هذا التعليق عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث أحدث ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.

من جانبها ردت بدور على الرسالة قائلة: انها تعتذر لنشرها مثل هذه الرسالة وتركت المتابعين للرد عليه.

ويشار إلى أن الفاشينيستا الشهيرة أثارت جدلاً كبيراً في وقت سابق بعدما ظهرت في فيديو تحدثت من خلاله عن انفصالها وعن الزواج مجدداً.

وقالت إنها انفصلت عن زوجها منذ نحو 4 سنوات مع الإشارة إلى أن العديد من الرجال تقدموا بعد ذلك لخطبتها. وصدمت الجميع بما قالته عن هؤلاء حيث أشارت إلى أن بعضهم ذكور وبعضهم الآخر كلاب يرتدون الملابس.