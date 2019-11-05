بالفيديو.. محمد الشرنوبي يكشف أسباب انسحابه من "شريط 6"

تحدث الفنان محمد الشرنوبي خلال لقائه مع برنامج عرب وود، في عدد من الأمور الخاصة بمشاريعه الفنية الحالية والمُقبلة، وتطرق لبعض الجوانب بحياته الشخصية.



نفي الشرنوبي ما تردد حول انسحابه من فيلم "شريط 6"، بسبب أزمته القانونية مع خطيبته السابقة المنتجة سارة الطباخ، وقال أنه شعر بعدم رغبة في المشاركة به وتراجع قبل بدأ التصوير، وأكد ان مشاركته

في مسلسل نصيبي وقسمتك 3 أكبر دليل علي عدم وجود علاقة بين انسحابه وأزمته مع "الطباخ".

وبشأن تحذير سارة الطباخ لشركات الإنتاج بعد التعامل معه دون الرجوع إليها، عبر الشرنوبي عن استياءه من تلك الأزمات المستمرة، وقرر ترك الأمور للمحامي الخاص به، حتي يعيش حياته بشكل طبيعي

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وبدون مشاكل، وحتي يستمتع بنجاح المسلسل.

أما عن حذف ألبوم "زي الفصول الأربعة" من موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، قال أن ذلك لم يؤثر به وحذفه لن يمنع الجمهور من سماعه.



كما تطرق محمد الشرنوبي إلي جانب من حياته الخاصة خلال لقائه، وكشف عن مواصفات فتاة أحلامه، وأن السر في الفتاه التي سوف يختارها، هو أن تجعله يشعر بالإرتياح في حياته.