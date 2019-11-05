غدًا.. العرض الثاني لمسلسل كلبش على شاشة CBC

تبدأ قناة cbc دراما، غدًا الثلاثاء، العرض الثانى لمسلسل "كلبش 3"، الذى عُرض ضمن موسم دراما رمضان الماضى، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساءً.

يشار إلي أن المسلسل تدور أحداثه ​حول ضابط شرطة يجري استغلاله لتحقيق أهداف تخريبية لصالح جهات أجنبية غير

معروفة، بمساعدة أحد رجال الأعمال الذي يتسبب في إصابة نجل ضابط الشرطة بفيروس غامض ليطلب منه الاستقالة من وزارة الداخلية وتأسيس شركة أمن خاصة مقابل توفير العلاج اللازم من هذا الفيروس، ليدخل الطرفان في صراع أكبر بين الجهات الداعمة لرجل الأعمال ووزارة الداخلية.يذكر أن "كلبش 3"، بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، و من إنتاج شركة سينرجى.