شاهد.. أحمد السقا يرتدي النقاب.. والجمهور: "أكيد عمل فني جديد"

نشر النجم أحمد السقا صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر السقا من خلالها وهو يرتدي النقاب، وعلق عليها كاتبًا: "تيك توك". كاتبًا: "تيك توك". Advertisements ومن ناحة آخرى يستعد النجم أحمد السقا لعرض فيلمه الجديد "العنكبوت"، وهو بطولة كل من ظافر عابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، زكي فطين عبد الوهاب، والفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن المقرر عرضه قريبًا. من ظافر عابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، زكي فطين عبد الوهاب، والفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن المقرر عرضه قريبًا.

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