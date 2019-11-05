بعد تهنئته بعيد ميلاده.. حماقي يوجه رسالة لـ راغب علامة

وجه النجم محمد حماقي رسالة للنجم راغب علامة، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات "تويتر"، قائلًا: "شكرًا يا رجل على كلماتك الحميم! أنت جعلت عيد ميلادي لا تنسى مع كلمتك..إنه لمن دواعي سروري العمل معا".

وكان راغب علامة هنأ حماقي بعيد ميلاده الـ 44 قائلًا: "عيد ميلاد سعيد إلى صديقي العزيز.. أنا سعيد حقًا أننا معًا نحقق شيئًا جميلًا لكل هذه الموهبة التي نشهدها ... هبة

حقيقية من الله".

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يذكر أن النجم محمد حماقي والنجم راغب علامة يشاركان في لجنة تحكيم الجزء الخامس من برنامج "ذا فويس"، وهو برنامج متخصص باكتشاف قدرات المتسابقين الغنائية الاستثنائية وصقلها، وليس شرطًا أساسيًا للاشتراك في المسابقة أن يكونوا المتقدمين من الهواة، بل يمكن أن يكونوا من فئة شبه المحترفين، ممن يمتلكون

طاقات صوتية ومؤهلات جيدة ويعملون

في هذا المجال، ويطمحون إلى الحصول على فرصة أخرى في مسيرتهم المهنية، قد تقودهم إلى الاحتراف والنجومية والشهرة.

وتعتمد فكرة البرنامج على خمس حلقات، يختار خلالها كل مدرب الأصوات التي تنال إعجابه دون أن يتمكن من رؤية أصحابها، فهم يجلسون على كراسي لونها أحمر وظهرهم مدار للمتسابقين. إذا أعجبه الصوت، على الفنان أن يضغط الزر الأحمر الموجود أمامه. هذا يعني "صوتك حلو وأرغب بتدريبك"، حينها يدور الكرسي الجالس عليه المدرب 180 درجة لكي يرى صاحب ذلك الصوت.