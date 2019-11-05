منة فضالي تهنئ حماقي بعيد ميلاده الـ 44

هنأت الفنانة منة فضالي النجم محمد حماقي، بعيد ميلاده الـ 44، حيث نشرت صورة تجمعها به عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "عيد سعيد يا حماقي".
يشار إلى أن الفنانة منة فضالي شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "قيد عائلي"، وهو من تأليفمحمد رجاء، و ميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وبطولة كل من ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبدالله، كارولين عزمي، دينا فؤاد، نضال الشافعي، صبري فواز، سيمون، دنيا، أميرة هاني، رامي وحيد، ميرهان حسين، إيهاب فهمي، محمد نجاتي، ريم البارودي، هشام المليجي، عمر الشناوي، محمد محمود عبدالعزيز، محمد رياض، ميرنا وليد، محمد عز، محمود فارس، ياسمين نيازي.
يذكر أن النجم محمد حماقي طرح مؤخرًا ألبوم "كل يوم من ده"، ويضم الألبوم 20 أغنية، ومن أبرزهم: "يزلزل"، "ليلى"، "صور"، "واعمل ايه"، "م البداية"، "قالوا عنك"، "يا ستار".
وحقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بجميع الأسواق العربية، والمواقع والمتاجر الألكترونية.
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