اليابان وإسبانيا وبلجيكا في ليلة موسيقية صنعت الإبداع بقصر محمد علي

شهدت القاعه الذهبيه بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، اليوم الإثنين، ليلة فنيه موسيقيه رائعه استحضرت التراث الموسيقي واشهر الأعمال العالميه من خلال الحفل جمع عمالقه الموسيقي في العالم، ضمن فعاليات الدوره الثانية لمهرجان متحف المنيل، الذي يقام تحت رعايه الإتحاد الأوروبي ووزارتي الاثار والثقافة.



قدم عازف البيانو الاسباني الصاعد مارتين جارسكيا، في الفاصل الاول بانوراما موسيقيه بأصابعه الساحره علي مدار ٤٥ دقيقه، تضمنت مختارات من اشهر المؤلفات الكلاسيكية العالمية، منها كونشيرتو البيانو والاوركسترا لـ سيرجى رحمانينوف ، السيمفونية السابعة لـ ديفورجاك وغيرها من الأعمال الموسيقيه التي لاقت

استحسان الجمهور فحاز علي اعجاب الحضور وقوبل بعاصفه من التصفيق الحاد .اما الفاصل الثاني فكان جمهور المهرجان علي موعد مع الثنائي العالمي عازفة الكمان اليابانية إليسا كواجوتي بمصاحبة عازف الجيتار البلجيكي، أيف ستورمز، فامتزجت أوتار الجيتار برحيق نغمات الكمان وافرزت مجموعه من المقطوعات الموسيقيه العالميه خطفت أذهان الحضور وأثارت عشقهم للإبداع .ويُشار إلى أن الفنانة كاواجوتشي قد اتخذت من بلجيكا نقطة ارتكاز لها، بعد أن تعلمت العزف على الكمان باليابان حيث انطلقت منها إلى جميع أنحاء أوروبا ،زارت كاواجوتشي العديد من بلدان العالم منها المكسيك والإكوادور، والصين، والكونغو الديمقراطية في إفريقيا لعدة مرات حيث عقدت بها عدة حفلات موسيقية.ومن جانبه قال السفير را مون جيل كاساريس، سفير إسبانيا أن المهرجان اصبح اهم جسر ثقافى موسيقي يربط بين شعوب العالم وينقل للاجيال الجديدة تراثهم وهويتهم الموسيقيه الثقافية ،فهو علامة ابداعية مصرية بارزة شديدة الخصوصية، واضاف ان سحرالمكان المقام فيه الحدث وقوة الموسيقى وفعالياتها احدى الاسباب التى قام عليها المهرجان فالموسيقى اسمى من ان تكون اداة للترفيه فقط بل وسيلة لتطهير النفس وجذب السياحه وتقويم السلوك والارتقاء بالذوق العام .

وحضر الحفل السفير الاسباني وعدد من الدبلوماسيين اليابانيين وزوجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق وشقيقته.