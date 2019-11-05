صور.. ريا أبي راشد توجه رسالة لنجوم آرابز جوت تالنت

وجهت الإعلامية ريا أبي راشد رسالة للجنة تحكيم برنامج "آرابز جوت تالنت".
ونشرت ريا صورة بصحبة نجوم البرنامج، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وظهرت الإعلامية ريا أبي راشد مع النجم أحمد حلمي، والإعلامي علي جابر، والنجمة نجوى كرم، ونجم الراب قصي خضر، وذلك ضمن كواليس الجزء الخامس من البرنامج.
وأعربت الإعلامية ريا عن شدة اشتيقها للوقوف على المسرح قائلة: "شو اشتقت لهيدا المسرح وكل شي بيتعلق فيه.. المواهب يلي بتجنن وأجواء البث المباشر والأدرينالين ودقات القلب قبل إعلان النتايج مع الجمهور الرائع.. و أكيد أكيد كتييير اشتقت لقصي وأحلى لجنة تحكيم".
يشار إلى أن برنامج "آرابز جوت تالنت"،وهو برنامج مسابقات، حيثبتيح الفرصة لمواهب الدول العربية لاعتلاء خشبة المسرح لعرض أفضل ما لديهم من إبداع أمام لجنة تحكيم متخصصة وأمام الملايين من المشاهدين العرب والتنافس بين بعضهم البعض من أجل نيل الجائزة النقدية الكبرى. كما أن الاشتراك مفتوح أمام كل أنواع المواهب مثل: البهلوانيين، الكوميديين، الراقصين، المغنين، الموسيقيين، مدربي الحيوانات، فناني السيرك وغيرهم، ويستطيع الاشتراك أي شخص مهما كان عمره ومهما كان نوع احترافه، بمفرده أو مع مجموعة أن تقدم للاشتراك.
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