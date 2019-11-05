فن ومشاهير

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمرين صعب في الجيم

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تواصل النجمة ياسمين صبري تحفيز جمهورها على ممارسة ، حيث نشرت صورة جديدة من داخل أحد النوادي الصحية "الجيم"، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت ياسمين من خلالها بتمرين صعب يسمى "إلبو ستاند"، وهي حيث تقف على الكوع

للأعلى بالجسم، ويأتي ذلك التمرين ضمن ألعاب القوة والرشاقة.

 

يذكر أن النجمة ياسمين صبري شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسلها "حكايتي"، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، و إخراج أحمد سمير فرج، و بطولة كل من

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وفاء عامر، مها أبو عوف، أحمد حلاوة، إدوارد، إسلام جمال، أحمد حاتم، جمال عبد الناصر، سارة نخلة، أحمد بدير، نهال عنبر، أحمد صلاح حسني.

 

و تدور أحداثه في إطار رومانسي، حول فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدها أمام عينَيْها، و تدخل في خلافات مع عائلة والدته وتسافر من الصعيد إلى هناك.

 

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