عمار شلق من التمثيل الى الإخراج.. وحياته العاطفية بعيدة عن الأضواء فمن هي زوجته؟موجز "الفن": الحكم...

ميرنا وليد - بيروت - ​عمار شلق​إسم لمع في ​الدراما اللبنانية​، بعد أن قدم مجموعة أعمال خالدة لا ينساها المشاهد.

لم يقبل يوماً في تقديم دور عادي، لا بل كانت أدواره دائماً صعبة ومركّبة، فشدّ الجمهور إليه بدور الشرير من جهة، وبدور المغروم والشخص الجيد من جهة أخرى.

طفولته

ولدعمار شلقفي 22آب/أغسطس عام 1969، في قرية راس نحاش بقضاء البترون شمال لبنان. وهو الابن الأكبر في أسرة من 5 أشخاص فلديه أخ وشقيقة، وقد كان كلا والديه يعملان في تدريس الأدب العربي.

درس عمار شلق علم الحاسوب لمدة عامين، قبل أن يكتشف أنه لا يريد أن يعيش كل حياته وهو يعمل في هذا المجال، فقد كان يرى نفسه في التمثيل وعلى الشاشة. بعدها قررعمار شلقأن يتخصّص بالمسرح، في الجامعة اللبنانية وتخرّج من كلية الفنون المسرحية.

أعماله

بعد تخرجه من الجامعة، بدأعمار شلقيدخل مجال التمثيل رويداً رويداً، وكان يأخذ وقته في دراسة الأدوار التي تعرض عليه، وأول دور بطولة له كان في المسلسل اللبناني "أوراق الزمن المر". حصد عمار شلق نجاحاً كبيراً عن كل الأدوار التي لعبها، لكن لا شك أن مسلسل "​إبنة المعلم​" كان له وقع خاص على المشاهد، وذلك بسبب ثنائيته مع الممثلة اللبنانية ​كارمن لبس​، ثم مسلسلا "نضال" و"آخر الفرسان". أما مسلسل "​غريبة​" الى جانب ​سيرين عبد النور​ شكّل نوعاً من التجديد في الدراما اللبنانية الرومانسية، ولا زال حتى اليوم يحصد نجاحاً عندما تعيده المحطات التلفزيونية. قام ببطولة مسلسل "​ورد جوري​" إلى جانب ​نادين الراسي​، وحقق نجاحاً كبيراً في رمضان. هذا إضافة إلى أعمال أخرى وكثيرة قدمهاعمار شلقوحققت نجاحاً كبيراً أيضاً. مسلسل "لحظات حرجة" عرّف الجمهور العربي عليه بصورة أكبر ووسّع عبره قاعدته الشعبية. في عام 2018 أطل في مسلسل "حنين الدم" الذي أدى دور البطولة فيه الى جانب ​علي منيمنة​، نيكول طعمة، ﺃﻟﻳﺳﺎﺭ ﺣﺎﻣﻭﺵ، ﻓﻳﻔﻳﺎﻥ ﺍﻧﻁﻭﻧﻳﻭﺱ، ﺟﻭ ﺻﺎﺩﺭ، ﺑﺎﺗﺭﻳﻙ ﻣﺑﺎﺭﻙ وغيرهم...

في عام 2019، أدى دور الرجل غير المتعلم والأزعر في مسلسل "​ثواني​"، الى جانب ​ريتا حايك​، رودريغ سليمان وغيرهما، ثم قدّم في رمضان دور الطبيب، الذي يبحث عن حقائق عن والدته في "​إنتي مين​"، إلى جانب ​كارين رزق الله​.

عمار شلقوالسينما

أما عن أدواره السينمائية، فشاركعمار شلقفي فيلم "طيف المدينة" الذي نال عدة جوائز في مهرجان بلجيكا السينمائي ومهرجان كان غيترو السينمائي، كما مثّل في الفيلم الإيراني "لي تنسام ألمك" وفي فيلم "المشهد الأخير". وشارك أيضاً في فيلم "فلافل"، الذي نال عدداً من الجوائز أيضاً.

حقق فيلم "خليك معي" الذي قام ببطولته مع الممثلة نادين الراسي نجاحاً كبيراً في صالات السينما، ونال جائزة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. إضافة إلى ذلك شارك في فيلم "وعلى الأرض السماء" للمخرج شادي زين الدين، كما شارك في فيلم "يربى بعزكن"، مع غبريال يمين وباميلا الكيك ورولا بقسماتي وتقلا شمعون وشادي حداد ونقولا دانيال ووفاء طربيه ورامي عطالله.

وقد نال عمار شلق عدة جوائز، منها في مهرجان دبي السينمائي ومهرجان نيويورك السينمائي.

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زواجعمار شلق

لم يحبعمار شلقأن يتكلم عن حياته الخاصة حتى زواجه الذي حصل في العام 2012 لم يفصح عنه الكثير، فقد دخل الممثل اللبناني المحبوب القفص الذهبي وعقد قرانه على غنوة الشعّار وهي شابة من خارج الوسط الفني .

وقد زواجعمار شلقفي لبنان بسرية تامّة وبحضور 25 شخصاً فقط، ومن دون وجود أي من الوجوه الفنيّة، ولم يعرف إذا كان الزواج دينياً أو مدنياً.

انتشار شائعة وفاته

إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي معلومات عن وفاةعمار شلق، الأمر الذي أثار بلبلةً في صفوف المتابعين وجمهور شلق، لكنّ مصدراً مقرَّباً من عمار شلق أكد أن "ما نُشر هو محضُ إشاعات، وهو حيٌّ يُرزق"، وعلى الرغم من إنتشار العديد من الشائعات أيضاً عن عمار، إلا أنه ظل بعيداً عن الرد.

الجرأة في أعمالعمار شلقوردة فعل زوجته

قدّمعمار شلقمسرحية "​كعب عالي​" إلى جانب الممثلة ريتا حايك، وهذه المسرحية حصلت على اهتمام الصحافة بشكل كبير، إذ ظهر الثنائي بشكل جريء وأكد عمار في احدى المقابلات أن زوجته لم تنزعج من جرأة العمل، وأن المرأة التي ترتدي الكعب تلفت الأنظار بشكل عام.

عمار شلق يتحوّل الى مخرج

كان علم موقع الخليج 365 أول من علم أنعمار شلقسيدخل عالم الإخراج لأول مرة الى جانب المنتج والمخرج اللبناني إيلي معلوف في مسلسل "سر وقدر"، والذي سيكون من كتابة الممثلة اللبنانية ​فيفيان أنطونيوس​،​ التي سبق وأن كتبت مع الممثلة ​لورا خباز​ مسلسل "​شوارع الذل​".