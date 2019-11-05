موجز "الفن": الحكم على سمية الخشاب بالسجن.. وصالح الجسمي يهدد أنجي خوري

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية وائل كفوري يعيد قصة طلاقه للواجهة من جديد:"نحنا مش كذابين" بعد اعتذار طليقها.. سمية الخشاب ترد: ما حصل غير مقبول وأحمد فهمي هددني مكسيم خليل يرد على إشاعات طلاقه على طريقته خاص الفن - "خيبة امل" بين كارلوس عازار ودانا مارديني وأمير كرارة نقابة المهن الموسيقية توقف محمد الشرنوبي عن الغناء بعد أزمته مع سارة الطباخ بعد ترحيلها من لبنان... صالح الجسمي يهدد أنجي خوري بالقضاء قبل وصولها إلى الإمارات الملكة إليزابيث تضع مكياجها بنفسها إلا في هذه المناسبة! المزيد المزيد

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