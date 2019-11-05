هيفا وهبي غيّرت معنى النجومية وأثبتت نجاحها في مصر.. ووصلت إلى العالمية

ميرنا وليد - بيروت - ​هيفا وهبي​اسم لامع في عالم الفنّ، استطاعت أن تكون مثالاً جمالياً لعدد كبير من الفتيات والفنانات، تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم، أنشأت خطاً فنياً خاصاً ومميزاً لها منذ بدايتها، ولدت النجمة هيفا وهبي في بيروت لأب لبناني يدعى محمد وأم مصريّة تدعى سيدة، وأصل عائلة هيفا من بلدة محرونة الجنوبيّة قضاء صور، ولها من أمّها 3 أخوات هنّ هنا وعليا ورولا يمّوت، ومن أبيها شقيق يدعى أحمد وهبي.

بداياتهيفا وهبي

بدأت مسيرتها في الشهرة والأضواء حين إشتركت في مسابقة ملكة جمال لبنان، بعد أن كانت حصدت لقب ملكة جمال الجنوب، ولفتت الجميع عندما قالت للجنة التحكيم "ما بدكن جورجينا رزق تانية بلبنان"؟ وبعدها ظهرت هيفا في العديد من الكليبات، أهمّها مع الفنان جورج وسّوف في كليب "ارضى بالنصيب"، وكليب الفنان عاصي الحلاني "يا ميما" وحينها لفتت إعجاب الجمهور بشدّة، كما شاركت بعدّة إعلانات، لم يأتِ طبق الشهرة إليها بالسّهل، بل كان مرتبطاً بالتّعب والجهد.

بعدها إحترفت هيفا الغناء، وأطلقت مجموعة من الأعمال المميزة التي جعلتها في الصدارة، منها أغنيات :"أقول أهواك، رجب، بوس الواوا، انا هيفا، يا حياة قلبي، بدي عيش، ما تيجي نرقص، اضحك، حبيبي انا، مش قادرة استنى، خاينة، قلبي حب، اوبا اوبا، عمري معاك، انت تاني، عالطبيعة، بنت الوادي، "سمعني" التي دخلت ميكس موسيقي عالمي تخطى مدّته الأربعين دقيقة، إضافة إلى ألبوم "بيبي هيفا" الخاص بالأطفال، وألبوم "ملكة جمال الكون"، ومؤخراً أصدرت ألبومها "حوا".

نجومية هيفا كبرت يوماً بعد يوم، فأوصلتها إلى أن تجري معها قناة "سي أن أن" العالمية مقابلة عبر مكتب القناة في بيروت.

شاركتهيفا وهبيعام 2005 في برنامج الواقع "الوادي" الذي عرض على قناة "LBCI"، وكانت تقدّم في كل حلقة مباشرة منه سلسلة من الأغنيات، وأُطلقت عليها الألقاب منها فراشة الوادي، الفنانة الأكثر جماهيريّة، إضافة الى الديفا، كما أطلقت هيفا على نفسها لقب "قمر روتانا".



شبيهاتهيفا وهبي

سعى عدد كبير من الفنانات والفتيات الى تقليدها في الشكل والاطلالة، ونذكر منهن العارضة الإيرانية ​نيلما​، وملكة جمال مصر ​مريم جورج​، وعارضة الأزياء الهندية ​راخي ساوانت​، والممثلة السعودية نيرمين والممثلة الألمانية ​كادير لوث​.

الحياة الخاصة لـهيفا وهبي

تزوجتهيفا وهبيمن نصر فياض ولديها منه ابنة وهي زينب، ولكنهما عادا وإنفصلا، بعدها خطبت هيفا رجل الأعمال السعودي ​طارق الجفالي​، الذي توفي لاحقاً عام 2005، ثم تزوجت عام 2009 من رجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​، وأقامت حفل زفافها في العاصمة بيروت وكلّف الحفل مبلغاً مادياً كبيراً، كما أنّ فستانها لفت الأنظار إذ كان مرصّعاً بالألماس، وحضر الحفل حينها العديد من النجوم والشخصيات، إلا أنه وللأسف انفصل الثنائي عام 2012.

وتردد العديد من الأخبار التي تفيد بأن هيفا على علاقة عاطفية بمدير أعمالها ​محمد وزيري​، وبأنها مرتبطة به، إلا أنها لم تعلّق على هذا الأمر، اذا كان صحيحاً أو إشاعة.

هيفا وهبينجمة في الدراما المصريّة وتثبت موهبتها بجدارة

دخلتهيفا وهبيعالم التمثيل في مصر عبر أولى تجاربها التي كانت في الفيلم السينمائي "​دكان شحاتة​"، فخاضت به دور البطولة الى جانب الممثلين المصريين ​محمود حميدة​، ​عمرو سعد​، ​غادة عبد الرازق​ و​محمد كريم​، وحصل هذا الفيلم على اعجاب كبير من الجمهور والنقاد، كما أثنى المنتجون والمخرجون على الموهبة التمثيلية القوية التي تمتلكها هيفا. بعده كرّت سبحة الأعمال الناجحة إذ أنها لعبت دور البطولة في مسلسل "​كلام على ورق​"، تلاه فيلم "​حلاوة روح​" الذي شكّل ضجّة كبيرة وحاز على نجاح ساحق ومتابعة لافتة في كل الدول العربيّة، ومسلسل "​مولد وصاحبه غايب​"، اضافة الى مسلسل "مريم" الذي أيضاً حقق نجاحاً مذهلاً، إذ أنها لعبت فيه دور شخصيتين، وكالعادة أثبتت من خلاله نجاحها، فقد عرض على الكثير من القنوات العربية، وجاء بعده مسلسل "​الحرباية​"، تلاه مسلسل "​لعنة كارما​".

هيفا وهبيمن بين أجمل نساء في العالم

استطاعتهيفا وهبيأن تكون الفنانة العربية الوحيدة ضمن استفتاء موقع ​hollywood buzz​ العالمي، حول أكثر نساء العالم جمالاً وقوة وذكاء وجاذبية ونجاحاً وشهرة، وقد احتلت المرتبة التاسعة والعشرين.

وكشف موقع Uberfacts لائحته لعام 2019 لأجمل النساء في العالم، ومن العالم العربي اختيرتهيفا وهبيوالممثلتين المصريتين ​​أروى جودة​​ و​​شيلاء سبت​​ والفنانة اليمنية ​​بلقيس فتحي​​ والممثلة الفرنسية من أصول جزائرية ​​رشيدة براكني​​.

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مرضهيفا وهبي

أثارتهيفا وهبيجدلاً كبيراً وقلق محبيها على حالتها الصحية، إذ أنها دخلت المستشفى في الفترة السابقة، وبقيت فيها لعدة أيام، وكتبت على صفحتها حينها: "أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا.. الحمدلله على كل شيء". حينها أطلق جمهورها شعار "ACandleForHaifa" كدعم ومساندة لها، وقد أضيئت الشموع من أجل شفائها السريع والعودة مجدداً الى أعمالها الفنية، وبالفعل عادتهيفا وهبيلنشاطها الفني المعتاد، واجتازت مرحلة مرضها، وقد تردد أنها كانت تعاني من مرض في الكبد الا انها نفت ذلك.

خلافهيفا وهبيمع ​مي حريري​

بدأ الخلاف عند تداول مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة اللبنانية مي حريري تتحدث على طريقة اللايف عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي متهمةهيفا وهبيمن دون أن تسميها، بأنها تدعي المرض لتروج لحفلاتها، لتقوم هيفا بعدها بنشر محادثات بينها وبين مي التي بعثت لها برسائل تستفسر فيها عن حالتها الصحية، وتعبر لها عن حزنها لمرضها، لتؤكد هيفا بذلك أن مي كانت على علم بمرضها.

هيفا وهبيالى العالميّة

دخلت النجمةهيفا وهبيالعالمية من خلال أغنية "​بريثينغ يو ان​" وقد مثّل معها في الكليب حبيب ​جينيفر لوبيز​ ​كاسبر سمارت​، وهي عبارة عن أغنية إنجليزية تم تصويرها في لاس فيغاس، وظهرت هيفا بالكليب بالشعر الأحمر، إضافة إلى ديو غنائي عالمي بعنوان "حبيبي" جمع هيفا بالفنان الأجنبي "نيو".

جوائزهيفا وهبي

كُرّمت هيفا في الكثير من الدول العربية والعالمية، وأبرزها جائزة "​الباما​" العالمية كأفضل فنانة في الشرق الأوسط، إضافة إلى أنها الأكثر شعبيّة، كما أيضاً كرّمت في حفل توزيع جوائز "بيغ آبل ميوزك أوردز" في نيويورك، إضافة لجوائز عديدة نالتها في "​الموريكس دور​" و "بياف".

هيفا وهبيفي لعبة "​صقور العرب​"

نظراً لتأثيرها الإيجابي وشهرتها الواسعة، إختيرت هيفا مؤخراً لتكون شخصيتها ضمن لعبة صقور العرب، وبذلك تكون أول فنانة تخطو هذه الخطوة، فقد تم الاتفاق على هذا الأمر في إمارة دبي بالتعاون أيضاً مع شبكة قنوات "MBC".