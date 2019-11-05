محمد هنيدي يتمنى العمل مع يحيى الفخراني..وماذا عن الجزء الثاني من "صعيدي في الجامعة الاميركية"؟

ميرنا وليد - بيروت - نجم من نجوم التمثيل في مصر، لمع إسمه في عالم الكوميديا في العديد من الأعمال بينها "صعيدي في ​الجامعة الأميركية​" و"حب في الثلاجة" و"تيتة رهيبة" و"رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" و"عندليب الدقي" وغيرها.

وفي مسيرته سلسلة عديدة من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية والبرامج التلفزيونية والمسرحيات.

مع الممثل المصري ​محمد هنيدي​ كان هذا اللقاء الذي حدثنا فيه عن آخر أعماله بينها مسرحية "٣ ايام في الساحل" وفيلم "عقلة الاصبع" و"صعيدي في الجامعة الاميركية"، كما كشف لنا عن الممثل الذي يتمنى أن يمثل معه.

كيف رأيت النجاح الكبير الذي حققته مسرحية "٣ ايام في الساحل"؟

كما قلت أنت المسرحية حققت نجاحاً غير مسبوق سواء داخل مصر أو خارجها، فحينما عرضنا العمل بالسعودية لم أكن أتخيل هذا الكم الكبير من الحضور، وفي مصر قدمنا أكثر من موسم وما زالت المسرحية تُطلب منا، وأنا سعيد بذلك لأنها عوضتني عن غياب ١٥ عاماً عن المسرح.

ما سبب توقف فيلم "عقلة الاصبع" بعد طرح البرومو؟

في الحقيقة أنني انشغلت كثيراً بالمسرح، لذلك لم أستطع أن أكمل تصوير "عقلة الأصبع"، وأردنا أن نحفظ حقوق الفكرة مبكراً لأن هناك أكثر من فنان يريد تقديم "عقلة الاصبع"، ولكن الأشكال بالفعل مختلفة في المعالجات الدرامية لأن القصة تتحمل أن يخرج منها أكثر من عمل.

عرفنا أن هناك عملاً مع ​ديزني​ قريباً.. فماذا عن تفاصيله؟

بالفعل هناك عمل، فحينما كنت في أميركا أقدم عرض "ستاند اب كوميدي"، شاهدوا السيرة الذاتية الخاصة بي وعرضوا علي أن أقدم شخصية من شخصيات ديزني، ولكن لا يمكن أن أكشف كل الكواليس الآن.

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أعلنت أكثر من مرة عن وجود جزء ثانٍ من فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية".. فهل بدأتم التحضير؟

بدأنا بالفعل التحضير للعمل ولكننا غير مستعجلين نهائياً، خاصة أن الجزء الأول من الفيلم حقق نجاحاً باهراً، وظل في ذهن الجمهور لمدة ٢٠ عاماً، لذلك يجب أن يكون الجزء الثاني قوياً للقدر الذي يحتوي نجاح الجزء الأول ولايفقدنا الجمهور.

وماذا عن وجود جزء ثانٍ من "أرض النفاق"؟

بالفعل ننوي تقديم جزء ثانٍ، فبعد ردود الفعل التي حصلنا عليها في الجزء الأول وجدنا بعض الأصوات التي تنادي بوجود جزء ثانٍ، لذلك استجبنا لهذا النداء وبدأنا في كتابة جزء جديد من العمل، وأعقد جلسات عمل مع المنتج دائماً للوقوف على كل التفاصيل.

من هو الممثل الذي تتمنى أن تمثل معه؟

اتمنى ان أمثل مع الممثل الكبير ​يحيى الفخراني​، لآنني أحبه كثيراً وأحب كل أعماله التي يقدمها، فهو فنان من طراز فريد وصاحب مشوار كبير من الفن الذي لن يتكرر.