ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع " الفن " سؤالاً أسبوعياً على قرائه، على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بغية معرفة رأي الجمهور.

سؤال الإستفتاء لهذا الاسبوع هو : اختاروا اغنيتكم المفضلة للفنان ​عمرو دياب​: متغيّر، يوم تلات أو تحيّرك؟

وبعد اسبوع من التصويت على تويتر احتلت اغنية "يوم تلات" بنسبة 64% ، "متغيّر" بنسبة 20% واغنية "تحيّرك" بنسبة 16%

اما على فايسبوك حصلت "يوم تلات" على نسبة 60% فسما حصلت "متغيّر" على 40%

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كانت هذه تفاصيل خبر قراء موقع الخليج 365 يختارون "يوم تلات" اغيتهم المفضلة للفنان عمرو ديابخاص الفن- سارة الهاني تعود بأغنية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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