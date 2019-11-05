خاص الفن- سارة الهاني تعود بأغنية خليجية جديدة وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - انتهت الفنانة اللبنانية ​سارة الهاني​ من التحضيرات لاغنيتها الجديدة حيث تم اختيار اغنية خليجية كلمات منصور الواو وألحان وانتاج الملحن الكويتي عبدالله القعود، وتضع سارة صوتها على الاغنية باليومين المقبلين حيث تتواجد في الكويت حاليا ويتم تنفيذ الاغنية في تركيا.

الاغنية من اللون الخليجي الرومانسي الذي يميل للشجن، وتعد هذه الاغنية عودة سارة للاصدارات الفنية مجددا بعد غياب بعض السنوات.

يذكر ان سارة كانت قد حققت نجاحا كبيرا ضمن مشاركتها في مهرجانات صيدا حيث خصصت ليلة خاصة بالفنانة الراحلة وردة الجزائرية وتم نفاذ بطاقات الحفل قبل يوم من الموعد.

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