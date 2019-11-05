خاص الفن- شيرين رضا عضو لجنة تحكيم في مهرجان القاهرة السينمائي

ميرنا وليد - بيروت - تكشف ادارة ​مهرجان القاهرة السينمائي الدولي​، ظهر اليوم الاثنين، تفاصيل الدورة الـ 41 في مؤتمراً صحفياً يعقد بأحد الفنادق الكبرى على النيل حيث سيتم الاعلان عن الأفلام المشاركة في الدورة ورؤساء وأعضاء لجان التحكيم المختلفة والعديد من الامور في المؤتمر.

وقبل انطلاق المؤتمر يكشف موقع "الفن" عن تواجد الممثلة ​شيرين رضا​ كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الرسمية للمهرجان وهو ما سيتم الاعلان عنه اليوم، حيث تشهد الدورة الـ 41 حضور قوي للممثلين المصريين في لجان التحكيم المختلفة هذا العام.

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي خلال الدورة الـ 41 حوالي 150 فيلما، من بينها 35 في عروضها الأولى عالميا ودوليا، واختار للافتتاح فيلم "الايرلندي" للمخرج ​مارتن سكورسيزي​، ويكرم الممثلة المصرية ​منة شلبي​ بمنحها جائزة الممثلة المصرية الراحلة ​فاتن حمامة​ للتميز.

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