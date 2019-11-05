سلام سعد: ريهام سعيد عرّت جورج قرداحي.. وحاولت مجددًا تبرير خطئها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

علّقت خبيرة الإتيكيت والبروتوكول الدكتورة سلام سعد على الخلاف الذي دار بين الإعلامييْن جورج قرداحي وريهام سعيد قبل أيام قليلة، عندما أبدى الأول رأيه في حديث الثانية المتعلّق بقضية مرضى السمنة.

فمنذ مدّة اشتدّت وتيرة الخلاف بين الإعلاميين قرداحي وسعيد على خلفية تطرُّق الأول لقضية سعيد ومنع ظهورها الإعلامي نتيجة تصريحاتها في حق مرضى السمنة، استعان قرداحي بالمثل المصري "تستحق ضرب الجذمة"، معتبرًا أن هذه التصريحات لا يصح أن تُقال نظرًا لأن هذه المشكلة يُعاني منها الكثير من الأشخاص باعتبار السمنة مرضًا وليس اختيارًا للبعض.

عاد بعد ذلك الإعلامي جورج قرداحي ليوضّح أن استخدامه لكلمة "الجزمة" كان على سبيل المزاح لأن هذا التعبير يُستخدم في مصر كثيرًا ويسعمه من أصدقائه هناك، ولم يقصد بها الإساءة لريهام سعيد، كما لم يسبق له أن أخطأ بحق أحد من زملائه في المهنة ولا حتى في حياته العادية لأنه يهتم كثيرًا لمشاعر الناس.

وقال قرداحي: "قد أكون تسرّعت في ردّي لأن المقطع أثار استيائي لأنه يتحدث عن البدينات بشكل مهين وكانت ردة فعلي أنه لا يجب أن تتحدث عنهم بهذا الشكل"، مشيرًا إلى أنه لم يقصد إهانةً من كلامه ولا يستدعي الأمر كل هذا الغضب من جهتها.

Advertisements

وأكّد الإعلامي اللبناني أنه لا تربطه معرفة شخصية بريهام سعيد ولم يلتقِ بها من قبل ولم يقصد أن يجرحها، واختتم كلامه بجملة "المسامح كريم"، وهو اسم أحد برامجه التلفزيونية.

هذا التصريح دفع بالإعلامية ريهام سعيد إلى الخروج عن صمتها بخاصة بعد محاولة تبرير كلامه، مؤكدةً أنه لم يتطرّق بهذه العبارات فقط على سبيل المزاح لأن الأمر يمسّ كرامة الإنسان، مستطردةً بالقول :" مفيش حد يهزر معاك يديك بالجزمة ويقول انت قليل الادب".

كما دعت ريهام سعيد الإعلامي جورج قرداحي إلى عدم المزاح معها بهذه الطريقة قائلةً: "انا محدش هانني بهذه الطريقة بقالك كتير محدش بيجيب سيرتك اصلا والناس نسيتك، ورجعوا اتكلموا عليك تاني لما انا رديت عليك".

وتابعت: "أعلم أنك كبير في السن، وممكن تكون خرفت، لكن ليس لهذا الدرجة"، مشيرةً إلى أن جورج قرداحي تحدّث بجهل شديد عن مشكلة حقيقية، وأنه عارٌ على اللبنانيين، كما سخرت من برنامجه "من سيربح الميلون"، ونسبت نجاحه للنسخة الأجنبية المأخوذة عنه.