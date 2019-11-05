غيابُ نوال الكويتية عن "سهم" يُحدث بلبلةً.. اعتذار أم عارض صحي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعتذرت الفنانة نوال الكويتية عن عدم مشاركتها في الحفل الذي كان سيقام مساء الإثنين في الرياض ضمن "ليلة سهم" نظرًا لظروف صحية مفاجئة لها.

وأصدرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بيانًا صحفيًا جاء فيه: "لعارض صحي تعتذر النجمة نوال من جمهورها عن المشاركة في حدث ليلة سهم، ضمن فعاليات موسم الرياض، داعين الله عز وجل لها بالشفاء العاجل وان يلهمها تعالى ثوب العافية وتعود قريبًا لمحبيها".

الإعلان المتأخر عن عدم مشاركة "أم حنين" جاء متأخرًا مما سبب إحباط وخيبة أمل لمحبيها الذين حضروا من خارج الرياض، وألقوا باللوم على الجهة المنظمة في هذا النبأ المُفاجئ.

من جهة أخرى؛ أكدت مصادر لـ"فوشيا" أن الفنانة نوال لم تحضر من الأساس إلى السعودية للتجهيز لبروفات الحفل كما فعل بقية الفنانين الذين حضروا منذ وقت مبكر، مما يعني أن عدم استطاعتها المشاركة معلوم لدى المنظمين ولم يتم الاعلان عنه في حينه، مما يوحي بوجود إشكالية لم تظهر بشكل كامل، كما لم يتم كشف النقاب عنها، خصوصًا وأن نوال لا تحب أن تُظهر ما يُدار خلف الكواليس للملأ مهما صار.

وفي غضون ذلك؛ احتضن مساء الإثنين مسرح محمد عبده قرابة الـ22 ألف متفرج لحضور حفل التكريم للملحن السعودي "سهم" وهي الليلة التي تأتي ضمن فعاليات موسم الرياض، الإقبال الجماهيري الكبير، دفع رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، إلى تقديم مقترحٍ عبر حسابه الرسمي في "تويتر" بزيادة عدد المقاعد إلى 22 ألفاً، مؤكداً أن "ليلة سهم" أكثر حفلة شهدت طلباً للتذاكر منذ أن أشرف على اللجنة الفنية.

وخلال الأيام الماضية تدافع عدد كبير بإتجاه نقاط البيع للحصور على التذاكر، ما أجبر اللجنة المنظمة على بيعها الكترونيًا تفاديًا للمشاكل والتي نفذت في الحال، بعد أن تعرضوا لإنتقاد كبير بسبب سوء التنظيم الذي صاحب نقاط البيع.

ويشارك في الحفل كلا من: رابح صقر، ماجد المهندس، أصالة نصري، إسماعيل مبارك، أميمة طالب، ويقام تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، بتنظيم وإشراف شركة روتانا للصوتيات والمرئيات .

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يشار أن ليلة سهم الطربية أقيمت بنسختها الأولى ضمن حفلات موسم جدة، وحققت نجاحًا كبيرًا ونفذت تذاكرها في وقت مبكر، كما وصلت اسم الحفلة للترند في السعودية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ويعدُّ الفنان رابح صقر أبرز مَن تعاونوا مع سهم، إذ قدَّم 25 أغنية من إبداعاته، وبدأ التعاون معه عام 2004 بأغنية "كذا من ربي"، وجدَّد التعاون مع سهم في ألبوماته الغنائية التي طرحها أعوام 2007، 2008، و2015، إضافة إلى كثيرٍ من الأعمال المنفردة.

في حين، قدمت أصالة نصري عشر أغنيات من ألحان سهم، خاصةً في ألبومها "سواها قلبي" الذي طرحته عام 2007.

وطرحت الفنانة نوال الكويتية عدداً من الأعمال الناجحة من ألحان سهم، وبدأت التعاون معه في ألبومها الفني عام 2006، كذلك غنَّت من ألحانه في أحدث عملين لها "ممنون"، و"قسّم وسمعني" الذي قدمته للمرة الأولى في "ليلة سهم" ضمن "موسم جدة".

أما الفنان ماجد المهندس، فقدَّم مجموعة أغاني من سهم، منها "ناقصك شي"، "وش تقول"، "لبى جبينك"، و"مسير"، ما دفعه إلى أن يكون من الأضلاع الفنية المشاركة في ليلة الملحن المبدع.

فيما طرحت الفنانة التونسية أميمة طالب، التي تشارك للمرة الأولى في "حفلات السعودية"، قبل فترة عملين من ألحان سهم، هما "إذا تسمحلي"، و"خاطرك".

ويشارك في الحفلة أيضاً الفنان إسماعيل مبارك الذي قدَّم أعمالاً عدة من ألحان سهم، منها أغان في ألبومه الذي طرحه في فبراير الماضي "فارقتك السبت"، "اقروا عليه"، "يا متسيد"، "تمايلي"، "لا تمادى الشوق"، و"ما يجوز".