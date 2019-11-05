شكرا لقرائتكم البليك يفوز بجائزة معرض الخرطوم للكتاب للإبداع الأدبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز الزميل عماد البليك بجائزة معرض الخرطوم الدولي للكتاب للإبداع الأدبي في دورته الأولى التي دشنت حديثا في أول دورة للمعرض بعد الثورة السودانية.

وأعلن عن النتائج في ختام فعاليات معرض الكتاب في دورته الخامسة عشرة مساء يوم الثلاثاء، بحضور وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، ووكيل أول الوزارة الرشيد سعيد، والوكيل دكتور جراهام عبد القادر، وممثل بنك البركة راعي الجائزة، بالإضافة إلى المهتمين بالشأن الثقافي وجمهور المعرض وأجهزة الإعلام المختلفة.

وتزامن هذا الإعلان مع ختام معرض الخرطوم الدولي للكتاب الذي أقيم بأرض المعارض ببري خلال الفترة من 17 – 29 أكتوبر 2019 تحت شعار (حنبنيهو) برعاية شركة سوداني.

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وخاطب حفل إعلان الجائزة، وزير الثقافة والإعلام فيصل محمدصالح، مشيرا إلى نجاح هذه الدورة من المعرض رغم التحديات التي كانت تواجهها، وضيق فترة الإعداد، شاكرا للجمهور السوداني الذي ساهم في هذا النجاح. وقال إن الشعب السوداني يقتطع من قوت يومه الشحيح ليشتري كتابا. وشكر بنك البركة لرعاية الجائزة، كما خص بالشكر لجنتي التحكيم للجائزة في الرواية والقصة القصيرة، وأعلن عن البدء في الإعداد للدورة القادمة بنهاية هذه الدورة.

من حفل تسليم الجوائز

وفاز عماد البليك بالجائزة الأولى عن روايته "ملائكة فرص"، في حين جاء في المركز الثاني شكري عبد الغفور، عن روايته (الزمن الرجيم)، وفاز بالمركز الثالث فائز أحمد علي عن روايته (فوق مستوى الكلمات).

وفاز في المسابقة بالمركز الأول في مجال القصة، أحمد أبو حازم عن قصته (رقصة الزهو المجنح)، وبالمركز الثاني منتصر الطيب منصور عن قصته (الجسر يشكو)، ونال المركز الثالث عبد الباسط مريود عن قصته (اتون الرهق والهذيان).