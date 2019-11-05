القاهرة – لايف ستايل
نشر الفنان محمد إمام صورة من كواليس أحد المشاهد بفيلمه الجديد "لص بغداد"، وذلك عبر حسابه على موقع الصور "إنستجرام".
وعلق محمد إمام على المشهد الصعب الذي يظهر خلاله طائرا في الجو قائلا: "كان دايمًا شاغلني لو حنقدر نعمل مشهد زي دا في يوم من الأيام.. بس شكلنا كدا عرفنا نعملها، أفلامي كلها في حتة.. والمشهد دا في حتة تانية بعيدة.. لص بغداد، يناير 2020"، توكلنا على الله".
فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وفتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، الذي يظهر ضيف شرف، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون مع محمد إمام في السينما.
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كانت هذه تفاصيل خبر محمد إمام ينشر صورة من كواليس "لص بغداد": "المشهد دا في حتة تانية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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