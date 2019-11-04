تراند اليوم : نصف سينما لكل مدينة في مصر

كتب – فارس طارق

دخل سوق السينما المصرية في حالة كبيرة من الانتعاش خصوصا بعد الثورة المعمارية الكبيرة التي فامت بها الدولة و رجال الاعمال خلال العشر سنوات الاخيرة ، خصوصا بعد تحويل السينمات الي اماكن للخروج و النزهة لدي الاسرة .

فبعد اغلاق الكثير من دور العرض الشعبية و المسارح القديمة ظهرت المولات التجارية التي جذبت الجمهور بتقديم الخدمات المميزة و بجودة عالية النظير ، فاصبحت علي اثاثها السينمات القديمة لا وجود لها و لا يرغب الشباب في دخولها لافتقارها لاحدث الاساليب .

واشارت تقارير صحفية ان عدد السينمات في مصر 216 دور عرض رغم وجود اكثر من 416 مدينة في مصر لتكون بلد الفن و السينما يوجد بها نصف سينما في كل محافظة بعد اغلاق سينمات التراث اثمال سينما فيفي عبده و غيرها .

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وفي تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعنوان «مصر في أرقام 2014»، وخلال ثلاث سنوات، ورد أن عدد دور السينما في مصر كان 92 داراً في العام 2012، مقارنة بـ 100 دار عرض في العام 2011 و 150دار في العام 2008، ويعني هذا أن مصر فقدت 58 دار عرض سينمائي في الفترة مابين 2008-2014.

ويشير التقرير الي وجود اكثر من 216 دار عرض في 2019 بعد دخول المولات التجارية علي الخط بافتتاح عدد كبير من دور العرض .