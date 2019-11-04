نقل الفنان محمد ريحان للعناية المركزة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري محمد ريحان لأزمة صحية شديدة دخل على إثرها إلى العناية المركزة.

عدد من المصادر أكدت أن الفنان أصيب بجلطة في المخ، وأن الأطباء يجرون له بعض الفحوصات، آملين في تحسن حالته قريبًا.

ومن ناحية أخرى أكد الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، على أن الحالة الصحية للفنان محمد ريحان مستقرة، نافيًا تعرضه لجلطة في المخ.

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مكرم أشار إلى أن الفنان سقط أثناء سيره، وتعرض لجرح في رأسه، وأن حالته مستقرة ومطمئنة.

محمد ريحان فنان مصري شارك في عدد من الأعمال الدرامية، وعادة يقدم دور الأب أو الرجل الطيب، وظهر ذلك جليا في مسلسل «سوق العصر».

من أهم أعماله في الدراما: «عفاريت عدلي علام، مأمون وشركاه، أستاذ ورئيس قسم، عيون القلب، مولانا العاشق، كناريا وشركاه، الجماعة، قضية صفية، قلب ميت».