رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرض الفنان المصري محمد ريحان لأزمة صحية شديدة دخل على إثرها إلى العناية المركزة.
عدد من المصادر أكدت أن الفنان أصيب بجلطة في المخ، وأن الأطباء يجرون له بعض الفحوصات، آملين في تحسن حالته قريبًا.
ومن ناحية أخرى أكد الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، على أن الحالة الصحية للفنان محمد ريحان مستقرة، نافيًا تعرضه لجلطة في المخ.
مكرم أشار إلى أن الفنان سقط أثناء سيره، وتعرض لجرح في رأسه، وأن حالته مستقرة ومطمئنة.
محمد ريحان فنان مصري شارك في عدد من الأعمال الدرامية، وعادة يقدم دور الأب أو الرجل الطيب، وظهر ذلك جليا في مسلسل «سوق العصر».
من أهم أعماله في الدراما: «عفاريت عدلي علام، مأمون وشركاه، أستاذ ورئيس قسم، عيون القلب، مولانا العاشق، كناريا وشركاه، الجماعة، قضية صفية، قلب ميت».
كانت هذه تفاصيل خبر نقل الفنان محمد ريحان للعناية المركزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.