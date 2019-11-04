متابعة بتجـــــــــــرد: رغم تتويج هند صبري بجائزة أفضل ممثلة في “أيام قرطاج السينمائية” لعام 2019 وفوز فيلمها “نورا تحلم” بجائزة “التانيت الذهبي” لأفضل فيلم إلا أن ردود الأفعال النقدية لم تكن لصالح العمل رغم الأداء المميز لبطلته.
وكتب عدد من متابعي أيام قرطاج السينمائية وهم من محبي السينما والفاعلين في المشهد السينمائي في تونس تعليقات تصنف خيارات لجنة تحكيم المهرجان ضمن خانة “المحاباة”، وحسب رأيهم فإن الأفلام غير المتوجة بالجوائز الكبرى كانت أفضل، فيما علق البعض بالقول أن أفضل ما في “أيام قرطاج السينمائية” هو الجمهور الذي اختار فيلم “نجمة الصبح” لجود سعيد.
وبهذا الفوز عادت هند صبري إلى مسرح “مهرجان قرطاج” بعد 25 سنة من فوزها بجائزة تانيت أفضل ممثلة عن فيلم “صمت القصور” لمفيدة التلاتلي وكان عمرها وقتها 14 سنة. وأهدت هند حينها تتويجها لـ”كل امرأة تريد التقدم في حياتها”.
وتسبّب فيلم “نورا تحلم” جدلا بعد إعلان سيدة تونسية تدعى “سنية” خلال فعاليات أيام قرطاج السينمائية أن هند بوجمعة حولت قصة حياتها إلى فيلم دون أن تمنحها حقها المعنوي والمادي وتهمش وجودها وهو ما أحزنها، مشددة على أنها سعيدة لنجاج هند صبري ووصفتها بالإنسانة الرائعة والتي دعمتها في مواقف كثيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم فوزها بجائزة أفضل ممثلة.. هند صبري تثير الجدل بسبب “نورا تحلم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.