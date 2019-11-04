"خالد بن الوليد".. مسلسل جديد يعيد الحياة للدراما الدينية بمصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المنتج المصري تامر مرسي، بدء التحضيرات لإنتاج مسلسل ديني يتناول سيرة سيف الله المسلول "خالد بن الوليد"، تمهيداً لعرضه رمضان 2020، إخراج رؤوف عبدالعزيز، وتأليف الكاتب الشاب إسلام حافظ، والمسلسل مأخوذ عن كتاب "عبقرية خالد"، للكاتب الكبير عباس محمود العقاد.

ويُعد هذا العمل بمثابة عودة للمسلسلات الدينية في مصر، والتي اختفت منذ فترة طويلة، كما يعد مغامرة جديدة للمخرج رؤوف عبدالعزيز، الذى يعمل على هذا المشروع منذ 4 سنوات، ويتمنى أن يعرض في رمضان 2020.

وبدأت الشركة المنتجة للمسلسل خلال الأيام الماضية عقد جلسات عمل مع المخرج رؤوف عبدالعزيز، لاختيار بطل العمل بشكل نهائي.

ويعد مسلسل "خالد بن الوليد" هو العمل الـ2 الذي يجمع إسلام حافظ بالمخرج رؤوف عبدالعزيز، بعدما حقق مسلسلهما "قمر هادي"، الذي عرض في رمضان الماضي، وقام ببطولته النجم هاني سلامة، نجاحاً كبيراً.