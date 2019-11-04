عمرو دياب يتعرّض لانتقادات واتهامات بعد طرح "أول يوم في البعد".. إليك التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الصفحة الرسمية للهضبة عمرو دياب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن طرح أغنية "أول يوم في البعد"، عبر خدمة الاستماع لأغنيات الألبوم مع إحدى شركات الاتصالات، وهي سابع أغنيات، ألبومه الجديد "أنا غير"، والذي يستعدُّ لطرحه خلال الأيام المقبلة.

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وتباينت ردود أفعال الجمهور بين مرحّب وناقد للأغنية الجديدة، لاسيما أن موعد الطرح جاء متزامنًا مع عيد الحب المصري الذي يوافق يوم 4 نوفمبر من كل عام، خصوصًا وأن الجماهير العريضة للهضبة كانت أعلنت عن شغفها وانتظارها للأغنية التي كشف عنها خلال إحدى حفلاته.

وكانت الجماهير تُمنّي نفسها بأغنية رومانسية تزامنًا مع عيد الحب، إلا أن كلمات الأغنية جاءت حزينةً، ومنها "أول يوم فى البعد.. لما تبات مجروح.. والأحلام بتروح.. إحساسك وحبيبك سايبك.. زى طلوع الروح.. أول يوم فى البعد.. يوم بيعدى سنين.. عمر ما بين عمرين.. ماشى لوحدك تسأل نفسك.. هو أنا رايح".

وقال أحد المتابعين: "عمرو دياب قعد طول السنة يغني "تحيرك .. أنا غير .. يوم تلات و مريتها، وجه يوم الفلانتين رزعنا أول يوم في البعد " ردت في صدرنا".

ولم يقتصر جدل الجمهور على موعد الطرح بل رجّحت بعض الجماهير أنه يقصد في الأغنية زوجته السابقة زينة عاشور التي لم يتأكّد خبر انفصاله عنها رغم ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني.

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كما انتقد البعض الأغنية بسبب ما اعتبروه تشابهًا في اللحن مع أغنية "ما تفوتنيش أنا لوحدي" للمطرب المصري الراحل سيد مكاوي، وهو ما قالته المعلّقة "نيما" التي وصفت الأغنية بـ"الحلوة"، لكنها اعترضت على اللحن وقالت كأنه يشبه لحن "ماتفوتنيش انا وحدي".

ومن ناحية أخرى يستعدُّ عمرو دياب، لإحياء حفل كبير يوم الخميس المقبل بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض للترفيه، وسيشاركه الحفل المطرب العالمي فرينش مونتانا.

ويُعد موسم الرياض الذي بدأ في الـ 11 من الشهر الجاري هو الموسم الأكبر في المملكة، حيث يُقدّم للزوار من داخل المملكة وخارجها فعاليات في 12 منطقة في مختلف مدن العاصمة الرياض، وتستمرُّ حتى منتصف ديسمبر المقبل.