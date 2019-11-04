شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تتغزل فى يسرا بصورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزلت النجمة شيرين رضا في صديقتها الفنانة الكبيرة يسرا، بنشر صورة لهما عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهرت الفنانة شيرين رضا فى الصورة وهى ترتدي فستانا "بنفسجي" اللون طويل ومكشوف من ناحية العلوية، بالإضافة الى بعض التطريزات البسيطة، وارتدت يسرا فستان "أسود" اللون بحمالات على الكتف، وكتبت على الصورة التى احتضنا بعضهما فيها "السكر والملح وكل شىء جميل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيرين رضا تتغزل فى يسرا بصورة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.