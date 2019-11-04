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آيات فاروق تقدم ميدلى لأغاني نجاة الصغيرة بمهرجان الموسيقي العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل فعاليات الليلة الرابعة من ليالي مهرجان الموسيقي العربية بدار الأوبرا المصرية بموسيقي دقات قلب تأليف أحمد فؤاد حسن، ثم صعدت الفنانة آيات فاروق لتقديم ميدلي من أغاني المطربة الكبيرة نجاة الصغيرة، إضافة إلى تقديمها أغنية أنا هويت وانتهيت كلمات يونس القاضي وألحان سيد درويش.

كان جمهور الليلة الرابعة من مهرجان الموسيقي العربية استقبل المطرب المغربي فؤاد زبادي بالزغاريد المغربية، فيما قال زبادي في بداية الحفل إن الوقوف على مسرح الأوبرا شرف كبير له خاصة وسط بمهرجان الموسيقي والذي يعتبره ملتقى الفنانين، ووجه زبادي الشكر لرئيس دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر ومدير المهرجان جيهان مرسي مؤكدًا أنه يشعر بأنه في بيته لأن الأوبرا المصرية احتضنته لمدة 20 عامًا.
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