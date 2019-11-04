شكرا لقرائتكم خبر عن آيات فاروق تقدم ميدلى لأغاني نجاة الصغيرة بمهرجان الموسيقي العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل فعاليات الليلة الرابعة من ليالي مهرجان الموسيقي العربية بدار الأوبرا المصرية بموسيقي دقات قلب تأليف أحمد فؤاد حسن، ثم صعدت الفنانة آيات فاروق لتقديم ميدلي من أغاني المطربة الكبيرة نجاة الصغيرة، إضافة إلى تقديمها أغنية أنا هويت وانتهيت كلمات يونس القاضي وألحان سيد درويش.
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