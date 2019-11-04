شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سمية الخشاب ترقص على أنغام الأغانى المغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو للفنانة سمية الخشاب أثناء رقصها على أنغام الأغانى المغربية عقب تكريمها بمهرجان القفطان المغربى فى مدينة برشلونة.

إدارة المهرجان الدولي القفطان المغربي بمدينة برشلونة الاسبانية، في دورته الأولى، كرمت النجمة المصرية سمية الخشاب حيث وقع الاختيار على مصر لتكون ضيف شرف الدورة، وتم تكريم الفنانة المغربية فايزة يحياوي أيضًا.

وكانت سمية الخشاب تفاجأت أثناء تواجدها فى برشلونة بصدور حكم غيابي ضدها بالحبس لمدة 3 سنوات، في قضية شيك دون رصيد مقامة من طليقها الفنان أحمد سعد، وإلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وأوضحت لـ"الخليج 365" أن محاميها سيتخذ إجراءات المعارضة على الحكم وأنها لن تترك حقها، طالما أن أحمد سعد لا يحترم كلمته، خاصة أن هناك جلسة جمعتهما مع عدد من أفراد العائلة لإنهاء المشاكل بينهما لكنه لم يحترم ذلك.