شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد زبادي يبدأ حفله بالأوبرا بسنة وسنتين والجمهور يستقبله بالزغاريد المغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل جمهور الليلة الرابعة من مهرجان الموسيقي العربية المطرب المغربي فؤاد زبادي بالزغاريد المغربية، فيما قال زبادي في بداية الحفل إن الوقوف على مسرح الأوبرا شرف كبير له خاصة وسط بمهرجان الموسيقي والذي يعتبره ملتقى الفنانين.

ووجه زبادي الشكر لرئيس دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر ومدير المهرجان جيهان مرسي مؤكدًا أنه يشعر بأنه في بيته لأن الأوبرا المصرية احتضنته لمدة 20 عامًا.

وقدم زبادي في بداية الحفل أغنية سنة وسنتين كلمات مأمون الشناوي وألحان فريد الأطرش.

وقال زبادي مداعبًا الجمهور إن الليلة لها نكهة خاصة حيث تبدأ بالزبادي وتنتهي بالحلو في إشارة منه لإحيائه حفل الليلة الذي يختتمه المطرب الكبير محمد الحلو.

Advertisements

وقدم زبادي أيضًا أغنية ما بيسالش عليا أبدًا كلمات فتحي قورة وألحان حسين جنيد.

ومن المقرر أن يقدم أغنيات الورد جميل كلمات محمود بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد والناس المغرمين كلمات عبد الوهاب محمد وألحان كمال الطويل وأمانك عليك ياليل طول كلمات فتحي قورة وألحان كارم محمود وساكن في حي السيدة كلمات زين العابدين عبد الله وألحان محمد فوزي.