شكرا لقرائتكم خبر عن مصارع أسطوري وصل للنجومية.. اعرف تفاصيل فيلم دوين جونسون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ "ذا روك" عن تفاصيل فيلمه الجديد المقرر أن يبدأ تصويره الشهر المقبل، والذي سيسرد قصة حياة المصارع الأسطوري مارك كير.

وفي مقابلة صحفية للنجم العالمي في حديقة ماديسون سكوير بمدينة نيويورك الأمريكية، أثناء استضافته في فعاليات Ultimate Fighting Championship، أكد خوضه لتجربة فيلم جديد يجسد فيها قصة حياة البطل المصارع الشهير مارك كير الذي يبلغ من العمر 50 عامًا.

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ذا روك في اللقاء الصحفي

وقال ذا روك: "لقد ألهمتني قصة حياة مارك كير التي بدأها من الحضيض حتي وصلت للنجومية في عالم المصارعة، والذي حارب الادمان بشكل كبير، وأصبح ملهمًا للكثير من المصارعين داخل الحلبة وخارجها".



المصارع الشهير مارك كير

وينتظر جونسون عرض فيلمه الجديد من فيلم Jumanji في دور العرض السينمائية يوم 13 ديسمبر المقبل حول العالم، وهو الفيلم الذى ينتمى إلى فئة المغامرة والكوميديا، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأخير 90 مليون دولار، تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم،كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك.