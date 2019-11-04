شكرا لقرائتكم خبر عن المنسى يجبر أمير كرارة على تغيير خططه السينمائية .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل النجم أمير كرارة معسكراً مغلقاً من أجل مسلسله الجديد "الاختيار" عن قصة حياة شهيد الصاعقة أحمد المنسى الذي استشهد قبل عامين، المسلسل مقررعرضه فى شهر رمضان المقبل، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سنيرجى حيث يتطلب العمل التفرغ التام من كراره لحاجته إلى تحضيرات كثيرة من أجل الشخصية.

وأجبرت شخصية المنسى، أمير كرارة على تغييرخططه السينمائية هذا العام حيث قرر تأجيل فيلمه "بطل روما " مع المخرج بيترميمى وشركة سينرجى فيلمز، والذي كان يحضر لتصويره في الفترة الماضية، حتى يتفرغ تماما إلى المسلسل، كرارة اعتاد في العامين الماضيين تصويرأول مشاهد أفلامه قبل الدخول في أعماله الرمضانية أو تصويرهم في نفس الوقت .



أمير كرارة

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مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

وكان آخر أفلام أمير كرارة "كازابلانكا" الذى عرض في موسم عيد الفطر الماضي، تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز والطاهر برودكشن وتالنت، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.