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شكرا لقرائتكم خبر عن أمل العوضى.. النجمة الكويتية تثير الجدل بعد عملية تجميل غريبة لتطويل أنفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الفنانة الكويتية أمل العوضى، بإجراء عملية تجميل فى وجهها وتحديدًا إطالة أنفها، لتثير الجدل حولها من متابعيها ومحبيها.
ونشرت النجمة الكويتية، عبر حسابها على "سناب شات"، فيديو أثناء وجودها داخل عيادة التجميل، كشفت فيه عن رغبتها فى إجراء عملية تطويل للأنف، حيث إنه لا تحب الأنف الصغير، قائلة: "سوف نقوم بتطويل الأنف قليلاً".
وبعد الانتهاء من خضوعها لعملية التجمل، نشرت فيديو آخر، كشفت فيه نتائج العملية، أكدت خلاله أنها سهلة وبسيطة جداً وغير مؤلمة.
يشار أن آخر أعمال الفنانة أمل العوضى، الجزء الثانى من مسلسل "هم نوايا"، الذى شارك فى بطولته الفنانة سعاد عبد الله، فاطمة الصفى، حسين المهدى، سليمان الياسين، انتصار الشراح، تأليف نوف المضف، إخراج عيسى ذياب.
الفنانة أمل العوضى
النجمة الكويتية أمل العوضى
أمل العوضى
الكويتية أمل العوضى
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