شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يكشف عن بوستر مسرحيته الجديدة "أنا والنحلة والدبور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان القدير محمد صبحي، بوستر مسرحيته الجديدة التى تحمل اسم "أنا والنحلة والدبور" على المسرح الخاص الذى يملكه بمدينة سما سنبل على أن يكون عرضها فى تمام الساعة السابعة والنصف يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع.





مسرحية "أنا والنحلة والدبور"، من بطولة وإخراج محمد صبحي، تأليف أمين فتيحة، ويشارك في بطولتها سماح السعيد وعبد الرحيم حسن وعبير فاروق.

يذكر أن النجم محمد صبحى سيحتفل قريبًا باليوبيل الذهبى لإنشاء فرقته المسرحية "أستوديو الممثل"، فقد مرت 50 عامًا على بداية أولى عروضها عام 1969، وسيكرم خلال تلك الاحتفالية كل الذين خرجوا من مدرسة محمد صبحى المسرحية، فى كل عناصر العمل المسرحى، من ممثلين ومؤلفين ومصممى ديكور وملابس وإضاءة واستعراضات، سواء من هم على قيد الحياة أو من الذين رحلوا، تحت عنوان "محمد صبحى.. 50 سنة مسرح".

ويتخلل الاحتفالية لقطات من المسرحيات التى قدمت خلال مشوار الفرقة والتى وصلت لـ28 مسرحية شارك فيها كبار النجوم الراحلين أمثال محمود المليجى وتوفيق الدقن وجميل راتب وسعاد نصر ومحمود القلعاوى وشعبان حسين وخليل مرسى وممدوح وافى وغيرهم.