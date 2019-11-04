شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الثانى لمسلسل "كلبش 3" لأمير كرارة على cbc بدءًا من غدٍ الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ قناة cbc دراما العرض الثانى لمسلسل "كلبش 3"، بطولة النجم أمير كرارة، الذى عرض فى رمضان الماضى، بدءًا من غدٍ الثلاثاء فى الساعة العاشرة مساء، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى، مسلسل كلبش نال نجاحًا جماهيريًا ونقديًا على مستوى أجزائه الثلاثة، خاصة أنه تناول العديد من القضايا التى تهم المجتمع المصرى فى الوقت الحالي، أبرزها محاربة الإرهاب الأسود، والكشف عن التدخل الدولى فى الشأن المصرى، فضلاً عن المنظمات الدولية التى تعمل على زعزعة الاستقرار لمصر. يشار إلى أن النجم أمير كرارة يستعد لمسلسله الجديد "الاختيار" ويكتبه باهر دويدار، ويخرجه بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى، ويتناول المسلسل قصة حياة أسطورة الصاعقة "المنسى". Advertisements مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين

كلبش 3

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العرض الثانى لمسلسل "كلبش 3" لأمير كرارة على cbc بدءًا من غدٍ الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.