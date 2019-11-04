شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى حامل طوال أحداث الصندوق الأسود.. "مش أول فنانة تعمل كده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة منى زكى للبدء فى تصوير مشاهدها بفيلمها الجديد "الصندوق الأسود"، ويعد اسم الفيلم مبدئيًا لحين تغييره، من إخراج محمود كامل، وتأليف أحمد وهيثم الدهان، وتظهر منى طوال أحداث الفيلم امرأة حامل تحمل الكثير من الأسرار والألغاز حول حملها والفيلم ينتمى لنوعية الإثارة والتشويق، وتم التعاقد بشكل رسمى مع الفنان مصطفى خاطر ومحمد فراج وجارى التعاقد مع الباقي.

ظهور منى زكى كـ امراة حامل في "الصندوق الأسود"، ليس الأول لفنانة تلعب هذا الدور، حيث سبقتها الفنانة حورية فرغلي في فيلم "طلق صناعي"، فكانت تظهر طوال أحداث الفيلم فى دور امراة حامل تسعى للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة الأميركية، إلا أنها تفشل هى وزوجها الفنان ماجد الكدواني خلال الأحداث فيقرران أن تلد داخل السفارة كي يحصل التوأم على الجنسية، وهو ما يقوم به تحت تهديد السلاح.

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طلق صناعيي

ومن ناحية أخرى، أوشكت منى زكى على الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلم "العنكبوت"، مع النجم أحمد السقا، للمخرج أحمد نادر جلال وتأليف محمد ناير، ويشاركهم البطولة النجم ظافر العابدين، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

وكانت آخر أعمال منى زكى فيلم "من 30 سنة" الذى عرض فى السينمات عام 2016 وشارك فى بطولته كل من نوراللبنانية، وشريف منير وميرفت أمين ورجاء الجدواى وصلاح عبد الله ونبيل عيسى ومحمد مهران وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.